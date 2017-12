Ataque israelense deixa três mortos e três feridos em Gaza Três civis palestinos morreram e outros três ficaram feridos no ataque aéreo israelense registrado na manhã desta segunda-feira no norte da Faixa de Gaza, informaram fontes médicas e testemunhas. As vítimas fatais são um jovem de 18 anos e outras duas pessoas, de 50 e 70 anos, que faleceram após o impacto de um míssil lançado por um avião da Força Aérea israelense na localidade palestina de Beit Hanun. Testemunhas disseram que um grupo de milicianos encapuzados se aproximaram da zona fronteiriça do norte de Gaza para lançar foguetes contra o sul de Israel. Segundo essas testemunhas, dezenas de moradores de Beit Hanun tentaram impedir os milicianos de dispararem os projéteis desde suas residências, por medo de se transformarem em alvo das represálias da aviação israelense. As fontes precisaram que pouco depois de os moradores discutirem com os milicianos para convencer-lhes a não lançarem os foguetes, os rebeldes abandonaram a região e um avião da Força Aérea israelense lançou um míssil contra um grupo de civis. O Exército de Israel assumiu a autoria do ataque, que disse ter sido uma resposta ao lançamento de dois foguetes Qassam contra a cidade israelense de Ashkelon. "Identificamos três homens que haviam lançados os foguetes e respondemos", se limitou a comentar um porta-voz do Exército israelense. Fontes palestinas em Gaza informaram que milicianos palestinos dispararam esta manhã uma bomba contra uma posição do Exército israelense nas proximidades de Beit Hanun, que produziu uma grande explosão, mas não deixou feridos.