Ataque israelense deixa três mortos em Gaza Israel realizou três incursões aéreas sobre os territórios palestinos nesta segunda-feira, causando a morte de dois representantes do grupo radical Hamas e de um inocente. Outros 23 palestinos ficaram feridos. Os ataques foram uma represália ao lançamento de oito foguetes de fabricação caseira contra Israel, a partir de Gaza, no domingo, e à morte de três israelenses em uma emboscada, também domingo. Também nesta segunda-feira, o primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, acusou o presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Yasser Arafat, de sabotar os processos de paz, acusação que fez com que parlamentares israelenses de origem árabe deixassem a sala em protesto. ?Este homem (Arafat) é o maior obstáculo para a paz, e por isso Israel decidiu provocar sua expulsão do campo político?, disse Sharon.