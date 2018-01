Ataque israelense destrói prédio do Ministério do Exterior palestino Uma bomba lançada por um avião israelense destruiu um prédio do Ministério do Exterior palestino na Cidade de Gaza na manhã de quinta-feira (horário local). A explosão destruiu andares do edifício e causou sérios danos na região. O Exército israelense confirmou o ataque contra o prédio, alegando que o ministério é comandado pelo Hamas. O ministro do Exterior palestino é Mahmoud Zahar. Pelo menos três pessoas ficaram feridas nos ataques, que aconteceram por volta de duas horas da manhã. Os feridos estavam em edifícios vizinhos e não se sabe se havia alguém no ministério no momento da explosão. Casas e carros na área ficaram seriamente danificados por causa da força da explosão e o terceiro e quarto andar do prédio ficaram completamente destruídos. A TV palestina mostrou imagens de uma longa fila de veículos de emergência, cujas luzes iluminavam a estrutura danificada do edifício. Israel tem intensificado sua ofensiva em Gaza depois que militantes ligados ao Hamas mataram dois soldados israelenses e capturaram um terceiro no dia 25 de junho. Os ataques já duram duas semanas e deixaram um saldo de mais de 50 mortos. No início da quarta-feira, uma aeronave israelense lançou uma bomba contra uma casa na Cidade de Gaza, onde comandantes do Hamas estariam reunidos. A ação deixou nove membros de uma família mortos. No começo do mês, aviões de guerra israelenses atacaram o prédio do ministério duas vezes, causando danos consideráveis.