Ataque israelense fere pelo menos 7 palestinos na Faixa de Gaza Pelo menos sete civis palestinos ficaram feridos neste sábado devido aos disparos de artilharia israelense contra o norte da Faixa de Gaza, em represália pelo lançamento de quatro mísseis Qassam contra o território de Israel. Três dos feridos, segundo fontes da cidade de Beit Hanun, onde caíram alguns dos projéteis, são da mesma família. Um dos feridos está em estado grave, disseram fontes médicas. Os israelenses, ao norte da fronteira com Gaza, de onde o Exército israelense se retirou em setembro do ano passado, lançaram no domingo cerca de cem projéteis contra os lugares de onde os milicianos lançam os mísseis Qassam.