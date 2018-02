Ataque israelense mata dois na Faixa de Gaza

Segundo Ashraf al-Kidra, os dois eram trabalhadores em uma fazenda atingida pelo ataque das forças de defesa de Israel. De acordo com o exército, 20 ataques foram conduzidos no início do dia desta sexta-feira. Os militantes islâmicos dispararam dois foguetes contra o território israelense, segundo as autoridades.

No começo da semana, o Hamas rejeitou a proposta egípcia de cessar-fogo que previa o fim gradual do bloqueio às fronteiras da Faixa de Gaza. Fonte: Associated Press.