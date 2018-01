Ataque israelense mata dois palestinos e fere quatro em Gaza Dois palestinos morreram e quatro ficaram feridos nos ataques realizados pela Força Aérea de Israel na madrugada deste domingo no norte da Faixa de Gaza, informaram fontes palestinas citadas pela rádio pública israelense. Segundo a emissora, o Exército israelense atacou dois grupos de milicianos no norte da Faixa de Gaza. Um dos ataques aconteceu quando um dos grupos milicianos disparou um foguete antitanque contra as tropas que se encontram atualmente na região de Beit Hanun, área que foi invadida na madrugada de hoje pelo Exército de Israel. Esta foi a terceira invasão terrestre na Faixa de Gaza depois de as forças israelenses entrarem na localidade de Atatra, no sul da Faixa de Gaza, há quase três semanas. Enquanto isso, o Exército permanece no aeroporto no sul da faixa territorial palestina para evitar que os seqüestradores do soldado israelense Gilad Shalit tentem levá-lo para outro país. A força aérea israelense atacou também um edifício no campo de refugiados de Jabalya que, segundo o Exército, era utilizado pelo movimento radical islâmico Hamas. Milicianos palestinos dispararam dois foguetes contra a localidade israelense de Sderot que não deixaram feridos, mas atingiram uma escola.