Ataque israelense mata garoto de 9 anos na Faixa de Gaza Tanques israelenses entraram no acampamento de refugiados de Rafah nesta quinta-feira e abriram fogo contra militantes palestinos. No ataque, um menino de nove anos foi morto. Segundo oficiais palestinos, cinco tanques,três veículos blindados e três escavadores se dirigiram ao acampamento. Quando chegaram, testemunhas afirmam que atiradores palestinos dispararam contra as forças israelenses, enquanto as escavadoras demoliam os prédios da região. Israel havia conduzido uma grande ofensiva contra o acampamento de Rafah no mês passado, matando mais de 40 palestinos na ação.