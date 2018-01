Ataque israelense mata militante do Hamas em Gaza Pelo menos um palestinos morreu e seis ficaram feridos, dois seriamente, num ataque de míssil israelense contra um carro na Cidade de Gaza. O palestino morto foi identificado como sendo Khaled Abu Shamiyeh, 30 anos, um ativista do grupo radical islâmico Hamas. Ele estava dentro do carro atingido por um helicóptero de Israel. Todos os feridos eram pessoas que saíam de uma mesquita próxima, e apenas passavam pelo local. O Hamas jurou vingar a morte de Shamiyeh, mas não informou qual eram as atividades do militante. O Exército de Israel assumiu responsabilidade pelo ataque, parte de uma campanha de assassinatos seletivos contra inimigos do Estado judeu.