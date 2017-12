Ataque israelense mata nove pessoas e fere 33 no Líbano A aviação israelense retomou seus ataques contra o Líbano, onde esta noite bombardeou a localidade de Brital, situada no leste do país, matando pelo menos nove pessoas e deixando 33 feridos, segundo noticiou a emissora New TV e outras fontes. As forças de Israel bombardearam também uma fábrica na cidade de Choueifat, ao sudeste de Beirute, causando muitos danos materiais. O Estado judeu ataca, além disso, o sul do Líbano, onde acontece um forte enfrentamento entre o Exército israelense e milicianos do Hezbollah. Pelo menos 10 corpos foram retirados dos escombros nos bairros do sul de Beirute, onde os caças-bombardeiros dispararam no começo da tarde mais de 20 mísseis em apenas dois minutos. Acredita-se que muitas pessoas ainda estejam enterradas sob os escombros no sul da capital libanesa, que continua sendo alvo dos ataques israelenses. O Estado judeu lançou ainda vários panfletos na região pedindo aos moradores que abandonem suas residências imediatamente, segundo a emissora de TV LBC.