Ataque israelense mata pelo menos um palestino Pelo menos um palestino morreu em um ataque "seletivo" de Israel, que lançou um míssil de um avião não tripulado contra um automóvel que estava no centro da Cidade de Gaza, informaram testemunhas palestinas. O projétil atingiu o veículo que estava atrás da universidade de Al Azhar, no centro da Cidade de Gaza, e provocou a morte de pelo menos um de seus ocupantes. As fontes informaram que as sedes de vários ministérios palestinos ficam perto do local da explosão. O Exército israelense também feriu hoje na perna um miliciano palestino no distrito cisjordaniano de Jenin.