Ataque israelense mata seis da mesma família no Líbano Pelo menos seis pessoas da mesma família morreram hoje com os ataques de Aviões israelenses aos bairros do sul de Beirute. As mortes aconteceram na localidade de Gazaniye, na área montanhosa que se estende ao sul da cidade de Sidon, a mais populosa do sul libanês, acrescentou. Além disso, a aviação israelense atacou novamente os bairros do sul de Beirute, reduto do grupo xiita Hezbollah, onde entre 5h e 6h (23h e 00h em Brasília) foram registradas cinco fortes explosões. Como as forças israelenses continuam sobrevoando a capital libanesa, ainda não foi possível informar sobre a existência de vítimas fatais neste ataque a Beirute.