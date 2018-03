Ataque israelense mata três palestinos em Gaza Três palestinos morreram e outros oito ficaram feridos durante um ataque israelenses com helicópteros na madrugada desta terça-feira em Beit Lahia, ao norte de Gaza, informaram fontes dos serviços de segurança palestinos. Testemunhas afirmaram que o míssil disparado pelo helicóptero atingiu cinco casas. Na explosão, Mohamed Salama Shahine e Mohamed Al Atul, membros do Hamas, morreram, além de uma adolescente de 15 anos. No momento da explosão, os helicópteros faziam uma incursão sobre militantes palestinos na cidade de Beit Hanun, a 3km da cidade de Gaza. O Exército israelense confirmou a ofensiva em Beit Hanun, mas não comentou sobre o míssil lançado em Beit Lahia.