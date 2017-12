Ataque israelense mata um e deixa quatro feridos em Gaza O Exército israelense atacou neste sábado um veículo de milicianos palestinos, no qual eram transportados foguete. Um dos ocupantes do veículo morreu e outros quatro ficaram feridos, informaram fontes militares. O incidente ocorreu no bairro de Zaytún, no sul da cidade de Gaza. Militares israelenses confirmaram ter disparado e atingido um carro no qual viajavam militantes do movimento islâmico Hamas. Segundo o Exército, o ataque aconteceu perto de um depósito de foguetes e, segundo testemunhas palestinas, havia projéteis no veículo. A Exército israelense atingiu nesta noite outro carro de milicianos nas proximidades da Universidade Islâmica da Cidade de Gaza, mas os ocupantes conseguiram sair do veículo. Ninguém ficou ferido.