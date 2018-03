Ataque israelense na Cidade de Gaza matou sete e feriu 29 No terceiro ataque israelense em 24 horas, o Exército lançou vários mísseis em um automóvel onde estava Yasser Taha, integrante do braço militar do Hamas. Sete pessoas morreram, incluindo Taha, sua esposa e a filha de dois anos; 29 pessoas, que estavam perto do carro, ficaram feridas. Ontem, 16 israelenses morreram em um atentado suicida; pouco depois, mísseis israelenses foram lançados sobre a Cidade de Gaza; 18 palestinos foram mortos. Esses novos capítulos de violência ? 34 palestinos e israelenses mortos e mais de 130 feridos em dois dias ? sugere uma intensificação no conflito de 32 meses entre Israel e a organização radical Hamas. O ataque desta manhã ao automóvel onde estava Yasser Taha aconteceu perto de um cemitério na Cidade de Gaza onde horas antes haviam sido enterrados 11 mortos do ataque israelense da quarta-feira.