Ataque mata 11 soldados no sudoeste do Paquistão Rebeldes baluques atacaram as forças de segurança do Paquistão durante a noite de terça-feira para quarta-feira, matando pelo menos 11 soldados e ferindo outros 12 em confrontos que duraram cinco horas, disseram funcionários nesta quarta-feira. Homens armados atacaram dois postos na área de Margut, 60 quilômetros a leste de Quetta, capital da instável província do Baluquistão. Os soldados eram responsáveis por tomar conta de minas de carvão.