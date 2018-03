Ataque mata 21 pessoas na Argélia Vinte e um membros de uma mesma família, incluindo um bebê de três meses, foram mortos num massacre que tem a marca de extremistas islâmicos, informou hoje a agência de notícias oficial da Argélia. Os autores do ataque apunhalaram e dispararam tiros nas vítimas na zona rural de Ouled Abdallah, a cerca de 200 quilômetros de Argel, na região de Chlef, informou a agência APS. Cinco pessoas estavam em condições críticas no hospital de Sobha, depois de receberem tiros na cabeça. A APS se referiu aos autores do ataque como um "grupo terrorista", linguagem usada na Argélia para se referir a extremistas islâmicos. O Grupo Islâmico Armado (radical) está presente na região de Chlef e é conhecido por massacrar civis. Esta foi a quarta matança do mês na Argélia. Na mais recente, militantes argelinos mataram pelo menos sete pessoas no dia 20 de outubro, numa barricada. Os extremistas tentam derrubar o governo, que tem o apoio dos militares, e instalar um Estado islâmico.