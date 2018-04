Ataque mata 22 militantes e 2 soldados no Paquistão

O comandante da força de segurança, coronel Tausif Akhtar, em Kurram, disse aos repórteres que as tropas do governo haviam expulsado militantes do Taleban em seis vilarejos. O governo abriu uma operação de busca após os ataques e já prendeu 25 insurgentes suspeitos. "Também interditamos a estrada principal que seria usada pelos militantes para entrar na região", afirmou.

Muitos militantes fugindo da ofensiva militar paquistanesa na área dominada pelo Taleban, Waziristan, no sul do país, estão chegando a estas regiões, onde voltam a ser alvo de forças do governo. A campanha militar paquistanesa foi bem recebida pelos Estados Unidos, mas querem mais empenho das forças de governo nas áreas próximas da fronteira com o Afeganistão. O exército deslocou mais de 30 mil soldados para combater o Taleban na região desde meados de outubro e conseguiu recuperar o domínio de muitas cidades na região.