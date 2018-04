Ataque mata 35 e causa revolta de iraquianos contra policiais Insurgentes detonaram ontem um carro-bomba em uma movimentada feira em Bathaa, sul do Iraque, matando ao menos 35 pessoas e ferindo outras 45. Após a explosão, dezenas de iraquianos, revoltados, cercaram os policiais que trabalhavam na área e os insultaram, culpando-os de não ter evitado o ataque. As autoridades foram obrigadas a pedir ajuda ao Exército para conter o protesto e retirar os policiais em segurança. "Não esperávamos que um ataque dessa magnitude pudesse ocorrer aqui. Houve uma grave falha na segurança", disse Amir Talib, de 28 anos, que ajudou a transportar os feridos. Para o político Haidar al-Ghizi, a polícia falhou em sua função de revistar os veículos: "Foi muita negligência." Pressionado pela manifestação, o governador demitiu o chefe de polícia local. No início da guerra do Iraque, Bathaa - uma pequena cidade a 320 quilômetros de Bagdá - foi palco de confrontos entre milícias xiitas e atentados. O ataque de ontem foi o pior desde 2003, quando a explosão de um caminhão-bomba matou 30 pessoas. Recentemente, a região era uma das mais pacíficas do Iraque. O atentado traz à tona temores de que grupos militantes estejam planejando ataques em áreas remotas e sem vigilância, para sobrecarregar as forças de segurança iraquianas e, assim, poder agir mais livremente em Bagdá e outras cidades importantes. De maneira geral, os atentados tinham diminuído substancialmente no Iraque. Mas nos últimos meses diversos ataques no sul do país indicam uma possível retomada da violência. Os atentados ocorrem às vésperas da retirada parcial do Exército dos EUA, que pretende, até o dia 30, deixar a segurança das principais cidades sob responsabilidade das tropas iraquianas. A retirada total deve ocorrer até setembro de 2010. Nenhum grupo assumiu a autoria do ataque com carro-bomba em Bathaa, mas o vice-presidente iraquiano, Adel Abdul-Mahdi, culpou a Al-Qaeda e insurgentes sunitas. GUARDAS PRIVADOS Por falta de provas, a polícia iraquiana libertou ontem o americano Don Feeney. Ele é um dos cinco seguranças terceirizados dos EUA presos desde o início do mês sob acusação de ter matado um colega em Bagdá. Autoridades disseram que os outros quatro guardas também serão soltos.