Ataque mata 5 soldados dos EUA em Samarra Insurgentes bombardearam quartéis utilizados por soldados americanos e forças iraquianas com salvos de morteiro nesta quinta-feira (08), destruindo um prédio na cidade de Samarra e causando a morte de cinco militares americanos e um policial iraquiano, informou o Exército dos Estados Unidos. O ataque, parte de um dia de violência a batalhas de rua na cidade, também causou ferimentos em 20 soldados americanos e em quatro policiais iraquianos, disse o major Neal O´Brien, porta-voz da 1ª Divisão de Infantaria do Exército americano. A violência também resultou na morte de três civis, revelaram fontes hospitalares. Segundo O´Brien, helicópteros artilhados dos EUA perseguiram e mataram quatro supostos agressores. Samarra, cerca de 95 quilômetros ao norte de Bagdá, situa-se dentro do chamado Triângulo Sunita, área que concentra grande parte da resistência à presença de soldados americanos no Iraque.