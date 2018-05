Ataque mata 6 militantes do Hamas Um míssil disparado por Israel matou ontem seis militantes do Hamas na Faixa de Gaza. De acordo com o Exército israelense, o míssil foi disparado porque os militantes do Hamas haviam lançado foguetes contra Israel. O grupo islâmico negou a acusação e afirmou que "todas opções estão abertas" para uma resposta ao ataque.