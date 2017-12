Ataque mata americano e fere 15 em Bagdá Um atentado contra o hotel Al-Rasheed em Bagdá deixou um soldado americano morto e outras 15 pessoas feridas. Segundo uma nota oficial do exército dos EUA, entre os feridos estão quatro militares e sete civis americanos. Além deles, também ficaram feridos quatro pessoas que foram classificadas como parceiros civis da coalizão, mas que não seriam americanos. O ataque foi feito com um foguete e aconteceu às 6h10 da manhã pelo horário de Bagdá. O representante do Departamento de Defesa americano em visita ao Iraque ocupado, Paul Wolfowitz, apareceu em público depois do atentado. Temia-se que ele estivesse entre os feridos.