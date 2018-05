Ataque mata chefe de polícia iraquiano

Um ataque de dois suicidas a uma delegacia na cidade iraquiana de Mosul, norte do país, deixou quatro policiais mortos nesta quarta-feira, 29. Um terceiro suicida foi morto a tiros pelos policiais antes de ativar os explosivos que levava junto ao corpo. Uma das vítimas e o alvo do ataque era o tenente-coronel Shamil Ahmed Oglaq, que na semana passada liderou uma operação contra um grupo ligado à Al-Qaeda.

O ataque realizado nesta manhã destruiu a maior parte da delegacia instalada na região de Qabr al-Binat, oeste de Mosul, informou uma fonte do Ministério do Interior. De acordo com um policial, Oglaq havia comandado uma operação no oeste da cidade durante a qual o líder do Estado Islâmico do Iraque, grupo ligado à Al-Qaeda, foi morto. A fonte policial disse que Oglaq havia sobrevivido a quatro tentativas de assassinato anteriores.

Após o atentado, as Forças de Segurança iraquianas fecharam as cinco pontes que levam a Mossul, 450 quilômetros ao norte de Bagdá, e impuseram um toque de recolher na cidade pelo temor de novos ataques.

O ataque ocorreu dois dias depois de a ação de dois suicidas na cidade de Ramadi ter matado nove pessoas, dentre elas quatro policiais, e deixado 49 feridos, incluindo cinco mulheres e quatro crianças. Mosul, localizada a 350 quilômetros ao norte de Bagdá, e a vizinha província de Nineve compõem uma das áreas mais violentas do Iraque.

