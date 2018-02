De acordo com o motorista do veículo, que não se feriu, o dispositivo foi colocado sob um assento. Peshawar é a capital da conturbada província de Khyber Pakhtunkhwa, que faz fronteira com o Afeganistão. As forças de segurança realizaram várias ofensivas contra o Taleban paquistanês e contra outros grupos militantes que atuam na região. As informações são da Associated Press.