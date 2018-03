Ataque mata quatro policiais turcos em área curda A agência estatal turca informou hoje que quatro soldados morreram em um ataque a um ônibus militar perto da cidade de Diyarbakir, dominada pelos curdos. A fonte da informação não foi citada pela agência estatal. Também hoje os parlamentares turcos discutiam se ampliavam ou não uma autorização para que os militares turcos realizem incursões contra rebeldes curdos no norte do Iraque, cruzando a fronteira entre os países. Ao final das discussões, a autorização foi prorrogada por um ano, por 529 votos a 18. Menos de uma semana atrás, rebeldes lançaram um ataque partindo do Iraque que terminou com 17 soldados turcos mortos.