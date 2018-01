Ataque mata secretário do Conselho de Segurança da Ossétia do Sul O secretário do Conselho de Segurança da Ossétia do Sul, Oleg Alborov, foi assassinado neste domingo em um atentado, em Tskhinvali, capital da república separatista georgiana. O general Mikhail Mindzaev, ministro do Interior da Ossétia do Sul, declarou à EFE que uma bomba explodiu às 7 horas da manhã (23 horas de sábado, em Brasília), quando Alborov abria a porta de sua garagem. Alborov, de 50 anos, exercia o cargo desde 2004 e morreu na hora, acrescentou a fonte. Por enquanto, não há detidos, mas supõe-se que a bomba tenha sido colocada por sabotadores georgianos que, desta forma, começaram a caça aos dirigentes do Governo da Ossétia do Sul, segundo explicou Mindzaev. O ministro acusou Tbilisi de tentar desestabilizar a situação na Ossétia do Sul antes que o Parlamento georgiano adote, em 13 ou 14 de julho, uma decisão sobre a retirada das tropas russas de intermediação. "A Geórgia pretende criar tensões às vésperas das eleições presidenciais que serão realizadas no segundo semestre deste ano na Ossétia do Sul", denunciou. O presidente da Ossétia do Sul, Alexandr Kokoiti, advertiu há poucos dias que a Geórgia poderia cometer atos de sabotagem na véspera da cúpula do G8 em São Petersburgo. Já o presidente georgiano, Mikhail Saakashvili, se reuniu na semana passada com o presidente norte-americano, George W. Bush, para colocar sobre a mesa do G8 o tema da solução dos conflitos separatistas da Abkhazia e da Ossétia do Sul. O ministro de Solução de Conflitos georgiano, Guiorgui Jaindrava, negou que a Geórgia esteja relacionada de alguma forma com a morte de Alborov, que "simpatizava com o país". O conflito entre os habitantes da Ossétia do Sul e os da Geórgia se arrasta desde 1990, quando a Ossétia do Sul, então região autônoma da Geórgia, proclamou sua independência e declarou seu objetivo de se integrar à república russa da Ossétia do Norte, com quem compartilha raízes étnicas e culturais. Atualmente, forças georgianas controlam quase 40% do território da Ossétia do Sul.