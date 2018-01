Ataque mata soldado dos EUA no nordeste de Bagdá Um ataque com bombas contra um posto policial na noite deste domingo matou um soldado norte-americano e feriu outros dois em Bakuba, no nordeste de Bagdá, no Iraque. A cidade de Bakuba está no chamado Triangulo Sunita, área de forte resistência iraquiana no país. No mês passado, três soldados dos EUA morreram em um ataque com granadas no hospital da cidade. Com a morte deste domingo, já são 56 baixas norte-americanas desde o fim da guerra, no início de maio.