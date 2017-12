Ataque mata três soldados britânicos no Afeganistão Três soldados britânicos das forças da Otan no sul do Afeganistão foram mortos nesta terça-feira após um ataque à sua patrulha na província de Helmand. Um terceiro soldado ficou ferido, e um quarto está desaparecido. Segundo o Ministério da Defesa britânico, um veículo de patrulha foi atingido por disparos de lançadores de granada e metralhadoras por volta das 7h30 desta terça-feira (0h em Brasília). O ataque ocorreu um dia após uma força internacional da Otan liderada pela Grã-Bretanha e pelo Canadá assumir o comando das forças internacionais no sul do Afeganistão. A transferência do comando, antes sob responsabilidade da coalizão liderada pelos Estados Unidos, ocorreu quase cinco anos após a invasão que derrubou o regime do Taleban. No total, nove soldados britânicos já foram mortos em ataques no sul do Afeganistão neste ano. Cerca de 4.000 soldados britânicos fazem parte da Força Internacional de Assistência de Segurança (ISAF, na sigla em inglês) da Otan no Afeganistão. Matéria atualizada às 12h03.