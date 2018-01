Ataque mata um e fere doze americanos no Iraque Um soldado americano foi morto e doze feridos neste domingo na região central do Iraque. Um foguete foi usado no ataque contra uma base de apoio da 4ª divisão de infantaria, em Balad, 80 quilômetros ao sul do quartel-general em Tikrit. Após a explosão, tropas detiveram 16 pessoas, incluindo quatro mulheres. Com a morte de mais um soldado, sobe para 523 o número de baixas das forças americanas. Dos 12 feridos feitos hoje, 2 estão em situação crítica.