Ataque mata um e fere seis em Gaza A Força Aérea israelense lançou um ataque contra um veículo no qual viajavam militantes dos Comitês Populares da Resistência e que terminou com a morte de um civil e feriu outros seis pedestres, segundo fontes de segurança palestinas. O Exército israelense nega o ataque, mas prometeu investigar o caso. Os ocupantes do veículo estariam retornando de um ataque com mísseis de fabricação caseira contra o território israelense, informaram as fontes. Um dos mísseis lançados contra Gaza atingiu uma área populosa do bairro Zeitoun, no leste da cidade. O local é o de outros ataques aéreos contra membros de organizações armadas palestinas. Apesar de algumas testemunhas terem dito que se tratou de um ataque aéreo, outras fontes da segurança da Autoridade Nacional Palestina (ANP) não descartaram a possibilidade de que se tratasse de uma explosão acidental do veículo do militante, que estava carregado de explosivos.