Ataque na Jordânia mata um turista e deixa vários feridos Um turista inglês morreu nesta segunda-feira e várias pessoas ficaram feridas quando um homem abriu fogo contra um grupo de turistas estrangeiros no centro de Amã, disseram fontes de segurança jordanianas. O agressor, um jordaniano de origem palestina, foi detido pelas forças de segurança, segundo as mesmas fontes, que não puderam precisar a nacionalidade do morto nem o número de pessoas feridas. No entanto, as fontes assinalaram que o ataque teve como alvo um grupo de turistas holandeses e britânicos na praça Hachemita, próxima ao famoso anfiteatro romano da capital jordaniana e uma das áreas mais visitadas por turistas em Amã. Vários veículos dos corpos de segurança jordanianos se deslocaram ao local enquanto os feridos foram transferidos ao hospital Al-Bashir, próximo ao local do incidente. A agência oficial jordaniana, Petra, assegurou que dois homens amados dispararam contra um grupo de turistas e causaram ferimentos em cinco pessoas. O atirador, de barba feita, e nos seus 30 anos, surpreendeu os turistas, e mostrou sua arma gritando "Allahu akbar" - Deus é grande. Segundo testemunhas, o homem começou a atirar em seguida. O ataque desta segunda-feira foi o maior atentado terrorista desde o ocorrido em novembro, quando três bombas explodiram em um hotel de Amã, de autoria assumida pela Al-Qaeda do Iraque. Sessenta e três pessoas, incluindo os três terroristas iraquianos, morreram com as explosões, o mais sério ataque na história recente da Jordânia. A maioria das vítimas eram homens e mulheres jordanianas. Nos últimos anos, uma série de ataques foi realizada contra terroristas, e as autoridades afirmam terem prendido vários militantes que participariam de complôs terroristas.