Ataque na Rep. Centro-Africana mata 24 pessoas

BANGUI - Ao menos 24 pessoas foram mortas e mais de cem ficaram gravemente feridas em um ataque de soldados do Chade à Bangui, capital da República Centro-Africana.

"Já existem 24 corpos identificados e recolhidos e mais de 100 pessoas feridas gravemente", disse Odette Dombolo, prefeito de Begoua, cidade próxima à Bangui.

A onda de violência sectária eclodiu em Bangui, capital da República Centro Africana, quase quatro meses atrás. Milhares de muçulmanos já deixaram a cidade, mas agora as tensões estão crescendo entre milícias cristãs e as forças de segurança internacionais que estão no país. A União Africana tem 6 mil soldados na região e a França tem mais 2 mil homens. / AP e DJ