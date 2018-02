Ataque não vai interromper processo de paz, diz Karzai

Em coletiva de imprensa conjunta em Cabul com o primeiro-ministro britânico David Cameron, que fez uma visita surpresa ao país, ele pediu ao grupo militante que volte à mesa de negociação. Karzai considerou o ataque como "insignificante" e disse que ele não vai impedir seu governo de buscar a paz.

O Taleban mostrou sua disposição em iniciar negociações de paz com os governos dos Estados Unidos e do Afeganistão e abriu um escritório no Catar pouco mais de uma semana atrás. Apesar disso, o grupo não renunciou à violência e tem realizado ataques em todo o território afegão. Com informações da Associated Press.