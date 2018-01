Ataque no norte do Iraque deixa dois mortos O carro-bomba que explodiu do lado de fora de um escritório usado por soldados americanos no norte do Iraque, segundo informa a rede de TV CNN-Turquia, deixou diversas pessoas feridas, mas não está claro se há americanos entre elas. Testemunhas falam em dois mortos, e a CNN-Turquia diz que muitas crianças de casas vizinhas foram atingidas. Um jornalista turco presente à cena disse que a explosão fez desmoronar a fachada do prédio, de dois pavimentos.