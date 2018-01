Ataque norte-americano deixa 10 mortos no Afeganistão Pelo menos 10 pessoas morreram em um ataque aéreo norte-americano no leste do Afeganistão contra milicianos islâmicos, informou o porta-voz das Forças Armadas dos Estados Unidos, Bryan Hilferty. A agência de notícias Afghan Islamic Press (AIP) informou ontem que a aviação norte-americana havia bombardeado durante horas a localidade de Bul Khil, na província de Khost, depois de um helicóptero da coalizão "antiterrorismo" ter sido atacado. No entanto, Hilferty disse que o ataque foi uma represália a disparos efetuados por supostos membros da Al-Qaeda e do Taleban contra uma patrulha australiana. Enquanto isso, um avião não-tripulado de espionagem pertencente aos EUA caiu durante a madrugada no sul do Paquistão, informou a polícia. O aparelho estava fora de controle e caiu a 26 quilômetros de Jacobabad. Não houve vítimas. Em Miranshah, também no Paquistão, um míssil foi lançado contra um prédio que abriga militares norte-americanos, mas errou o alvo, garantiu um funcionário do governo norte-americano. Este ataque também não deixou vítimas.