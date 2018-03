Ataque palestino termina com três israelenses mortos Três israelenses morreram numa aparente emboscada palestina no sul da cidade cisjordaniana de Hebron, informaram hoje testemunhas e equipes de resgate. Por meio de um comunicado, uma equipe de resgate informou que os palestinos abriram fogo contra um carro no entroncamento de Beit Haggai, perto de um assentamento judaico nas colinas de Hebron, e três pessoas morreram no incidente. Segundo a TV Israel, o veículo israelense foi alvo de uma emboscada. A emissora informou que o Exército israelense estava vasculhando a área em busca de suspeitos. O ataque ocorreu numa área não muito povoada da Cisjordânia, ao sul de Hebron, uma cidade tensa que transformou-se num dos principais focos de violência dos quase dois anos e meio de conflito entre israelenses e palestinos.