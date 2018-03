Ataque paralisa instalação de petróleo italiana na Nigéria

Homens armados atacaram nesta sexta-feira, 26, uma embarcação de apoio a uma instalação de produção de petróleo operada pela Itália na costa da Nigéria, informaram fontes da indústria e de segurança. Veja também: Petróleo renova recorde com temor sobre oferta Os agressores tomaram a embarcação pouco antes do amanhecer e a utilizaram para tentar entrar na instalação de Mystras, operada pela empresa italiana Saipem e a holandesa SBM Offshore. O incidente levou à paralisação da produção de cerca de 50 mil barris por dia. A Marinha da Nigéria enviou um navio para a área, localizada perto do complexo de exportação de petróleo e gás de Bonny Island, segundo fontes da indústria. Nesta sexta-feira, homens armados também seqüestraram seis trabalhadores nigerianos estrangeiros de uma instalação petrolífera no país. Entre os reféns estão cidadãos filipinos e poloneses. O ataque deixou ainda um nigeriano ferido.