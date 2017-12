Ataque rebelde deixa 16 soldados russos feridos Pelo menos 16 agentes policiais e soldados ficaram feridos em uma série de explosões ativadas por controle remoto em Grozny, a capita da Chechênia, e em um tiroteio ocorrido em uma aldeia, informaram autoridades militares em Moscou. Os ataques ocorreram depois da morte de cinco soldados, no sábado, durante investidas da guerrilha separatista. Três veículos carregados com dispositivos telecomandados explodiram em Grozny e causaram 15 feridos, enquanto que na aldeia Serzhen-Yurt outro militar foi baleado em um ataque da guerrilha. Ontem, o principal comandante dos rebeldes chechenos, Shamil Basayev, anunciou que a guerrilha está preparada para "a grande ofensiva de primavera (boreal)", que terá início em março, para obrigar os soldados russos a se retirar do território checheno.