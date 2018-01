Ataque rebelde deixa 192 refugiados mortos em Uganda Rebeldes ugandenses armados com fuzis, machetes, morteiros e granadas propelidas por foguete atacaram um campo de refugiados no norte de Uganda, atirando contra as pessoas que fugiam e queimando outras vivas. Pelo menos 192 pessoas foram assassinadas e dezenas ficaram feridas, disseram as autoridades. O ataque, que ocorreu na noite de sábado no campo de Barloonyo, no Distrito de Lira, foi atribuído aos rebeldes do Exército de Resistência do Senhor, que combate o governo de Uganda há 17 anos. "Muitas vítimas morreram queimadas depois que os rebeldes as obrigaram a entrar nas cabanas de palha às quais atearam fogo", disse neste domingo o deputado Charles Angiro. Um padre católico que trabalha na região disse que havia 173 mortos. "Eu contei 121 corpos e outros 52 já haviam sido enterrados em valas comuns", disse o padre Sebat Ayala. A maioria dos 4.800 refugiados conseguiu escapar para a selva e só voltou na manhã de domingo, acrescentou o padre. Líder místico O Exército de Resistência do Senhor (ERS) é liderado pelo místico Joseph Kony. As Forças Armadas ugandenses disseram que o ataque de sábado era uma vingança do ERS por soldados terem matado pelo menos 95 rebeldes no norte de Uganda nos últimos dias. Os militares disseram que a tática do ERS é atacar os campos de refugiados, geralmente vigiados por milícias pró-governo, forçando as tropas oficiais a retornarem aos acampamentos e suspenderem a caça aos rebeldes. Os rebeldes seqüestraram milhares de crianças, usadas como combatentes ou escravas sexuais. O ERS diz que combate para defender os interesses do povo acholi, do norte de Uganda, mas nunca esclareceu suas exigências.