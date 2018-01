Ataque rebelde deixa 56 mortos no norte de Uganda Rebeldes atacaram um campo de refugiados no norte de Uganda na madrugada desta quinta-feira, matando 54 civis e dois soldados, disse um missionário. Um porta-voz do Exército de Uganda confirmou que rebeldes ligados ao grupo Exército de Resistência do Senhor atacaram o campo de Abia, 300 quilômetros ao norte de Kampala. O tenente Chris Magezi disse que os rebeldes mataram pelo menos 20 pessoas enquanto "dezenas de outras" ficaram gravemente feridas. Sem muito contato com o mundo externo, membros do grupo armado não foram encontrados para comentar o episódio. Os rebeldes lutam há 17 anos para derrubar o presidente Yoweri Museveni, mas costumam atacar civis para roubar comida e seqüestrar crianças, para uso como combatentes ou concubinas. O reverendo Sebath Ayele disse à Associated Press, por telefone, que visitou o campo de Abia, onde 10.000 civis vivem devido à guerra na região norte de Uganda. Segundo ele, 46 pessoas morreram no local, oito faleceram em um hospital próximo e mais de 70 outras ficaram feridas.