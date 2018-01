Ataque rebelde deixa pelo menos nove mortos em Uganda Supostos rebeldes atacaram uma aldeia remota no nordeste de Uganda, causando a morte de pelo menos nove pessoas, informaram autoridades locais neste sábado. Os rebeldes do Exército de Resistência do Senhor atacaram Amimir, 300 quilômetros a nordeste de Kampala, na quinta-feira, forçando a fuga dos moradores, disse Ndiwa Chemasuet, um funcionário local. A insurgência do Exército de Resistência do Senhor já dura 17 anos.