Ataque rebelde e explosão matam 11 russos na Chechênia Ataques rebeldes e explosões de minas mataram 11 soldados russos e deixaram 16 feridos nas últimas 24 horas, informa uma autoridade da administração chechena apoiada pela Rússia, pedindo para não ter seu nome revelado. Cinco soldados foram mortos e sete feridos em 19 diferentes ataques de rebeldes em postos avançados do governo. Também houve combates no distrito de Vedeno, ao sul, onde quatro soldados morreram e cinco ficaram feridos. Um veículo militar foi alvejado por fogo inimigo perto do vilarejo de Germenchuk, no distrito de Shali, e dois soldados morreram. Outros quatro ficaram feridos quando o blindado em que viajavam detonou uma mina perto da vila de Benoi. Além disso, os corpos de um oficial russo e três soldados foram descobertos na capital, Grozny. Todos apresentavam marcas de bala.