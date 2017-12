Ataque rebelde mata 5 soldados iraquianos no norte do Iraque Pelo menos cinco soldados iraquianos morreram neste sábado em um ataque perpetrado por supostos insurgentes ao sul da cidade petrolífera de Kirkuk, 250 quilômetros ao norte de Bagdá, informaram fontes policiais. O atentado ocorreu neste sábado quando um grupo de rebeldes atacou com armas automáticas o veículo militar no qual soldados eram transportados na região de Al Mahmudiya. Em episódios de violência anteriores, pelo menos três policiais morreram em ataques em Bagdá e na cidade de Al Jalis, 70 quilômetros ao norte da capital. A polícia também anunciou a detenção de 23 supostos insurgentes em Kirkuk, o que eleva para 86 o número dos supostos rebeldes detidos em distintas áreas do Iraque nas últimas 24 horas, segundo as mesmas fontes.