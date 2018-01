Ataque rompe gasoduto na Nigéria Um provável ataque de rebeldes causou a ruptura de um importante gasoduto nos pântanos da Nigéria, na região do Delta do Níger, rica em petróleo. Bombeiros ainda tentam debelar o incêndio resultante. As autoridades acreditam que explosivos foram usados no ataque ao gasoduto, no sábado. O duto alimenta a principal usina de energia elétrica do país. A explosão em Ajama, perto do porto de Warri, interrompeu o fornecimento de gás da refinaria de Escravos, da ChevronTexaco, para a usina de Egbin. A Marinha nigeriana suspeita que rebeldes do grupo étnico Ijaw tenham perpetrado os ataques. Os ijaws se dizem oprimidos pelo governo nigeriano. Um líder da etnia negou a autoria do ataque, porém.