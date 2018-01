Ataque suicida contra americanos em aeroporto Mais um ataque suicida foi lançado hoje por iraquianos contra tropas norte-americanas no aeroporto de Bagdá, segundo fontes militares. Não há detalhes sobre as conseqüências da ação. Mais cedo, um porta-voz militar iraquiano disse que ?centenas? de soldados dos Estados Unidos morreram nos combates durante a noite e e a manhã de hoje na área do aeroporto de Bagdá. Veja o especial :