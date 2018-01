Ataque suicida contra canadenses mata uma pessoa no Afeganistão Uma civil morreu e outros cinco ficaram feridos em um ataque suicida perpetrado neste domingo contra um comboio das tropas canadenses no sul do Afeganistão, informaram fontes oficiais. Segundo disse à Efe Dawoud Ahmadi, porta-voz oficial do governador da província de Kandahar, o incidente aconteceu por volta das 08h (00h30 em Brasília) quando um homem jogou seu carro contra um veículo militar do Exército canadense. "Um terrorista suicida jogou seu carro, carregado de explosivos, contra um comboio militar canadense na área de Mirwais Maidan, no oeste da cidade de Kandahar, o que provocou a morte de um homem que passava por ali e feriu outros cinco", afirmou Ahmadi, que acrescentou que o terrorista também perdeu a vida no atentado. Segundo o porta-voz, o veículo militar canadense ficou danificado pela explosão, mas os soldados que o ocupavam escaparam ilesos. Até o momento, as forças canadenses não divulgaram nenhum detalhe sobre o incidente e também não confirmaram se sofreram alguma baixa.