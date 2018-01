Ataque suicida contra ONG no Afeganistão deixa 11 feridos

JALALABAD, AFEGANISTÃO - Um grupo atacou nesta quarta-feira, 24, a sede de uma organização não governamental (ONG) em Jalalabad, cidade do Afeganistão e capital da província de Nangarhar. Pelo menos onze pessoas ficaram feridas, informou Attaullah Khogyanai, porta-voz do governo.

"Onze feridos até agora foram levados ao hospital a partir do local onde ocorreu o ataque", disse o representante oficial. O ataque começou às 9h10 no horário local (3h10 no horário de Brasília) quando um carro suicida explodiu na entrada do edifício da ONG Save the Children. Em seguida, um grupo de homens armados começou a disparar e entrou no local.

"Ouvi uma enorme explosão. Nos abrigamos e vi como um homem armado disparava contra a porta principal para entrar no recinto", contou Mohammad Amin, uma testemunha que foi levada para o hospital depois de sofrer um ferimento na perna. Havia vários outros grupos de ajuda e escritórios governamentais na área, levantando a possibilidade de que a ONG britânica não fosse o alvo.

Pelo menos um veículo da organização estava em chamas e dispersava uma densa nuvem de fumaça preta por todo o bairro. Até o momento, nenhum grupo terrorista reivindicou a responsabilidade pelo ataque, mas tanto os insurgentes do Taleban quanto os combatentes do Estado Islâmico atuam na região.

O ataque ocorre quatro dias após o atentado em um hotel de luxo em Cabul, capital do Afeganistão. Após 12 horas de tensão, seis civis morreram e 153 pessoas foram resgatadas do local. Posteriormente, o Taleban reivindicou a autoria do ataque. /AP, AFP, Reuters e EFE