Ataque suicida contra restaurate faz 7 mortos no Afeganistão Pelo menos sete pessoas morreram e outras 20 ficaram feridas neste domingo, num ataque suicida contra um restaurante de Urgun, capital da província afegã de Paktika, informou uma fonte oficial. O governador da província, Mohamad Akram Khpilwak, disse que os sete mortos são civis. No entanto, a agência afegã "Pahjwok Afghan News" elevou a dez o número de vítimas fatais. Segundo o governador, o alvo do terrorista suicida, que explodiu a bomba dentro do restaurante, poderia ser um comandante do Exército afegão, que estava no local em companhia de um chefe do distrito e de outros altos funcionários. O comandante saiu ileso do atentado, mas tanto o chefe do distrito como os outros funcionários estão feridos.