Ataque suicida deixa 10 mortos e 7 feridos

Um homem-bomba matou dez pessoas - entre elas cinco crianças - ao detonar seus explosivos na Província de Kunar, no nordeste do Afeganistão. Segundo a polícia, o alvo do ataque seria Malik Zareen, afegão que lutou contra a ocupação soviética, nos anos 80, e participaria de uma reunião entre líderes tribais na região do ataque. As autoridades não informaram se ele foi atingido pela explosão. Ainda segundo a polícia, sete pessoas ficaram feridas. O Ministério da Educação afegão classificou as mortes como um "ato desumano e anti-Islã". O presidente Hamid Karzai condenou o ataque.