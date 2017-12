Ataque suicida deixa 121 mortos em mercado de Bagdá A explosão de um caminhão-bomba deixou pelo menos 121 mortos e mais de 200 feridos em um movimentado mercado freqüentado por curdos xiitas no centro de Bagdá neste sábado, disseram fontes policiais. Segundo a polícia iraquiana, os explosivos estavam escondidos sob caixas de alimentos posicionadas na caçamba de um veículo estacionado próximo à movimentada feira de Sadriya. A detonação destruiu lojas, barracas e ao menos 13 carros que também estavam estacionados no local. Uma espessa nuvem de fumaça negra pode ser vista sobre a cidade enquanto ambulâncias levavam os feridos para os hospitais mais próximos, que logo ficaram lotados. Testemunhas disseram que os moradores da região participavam do resgate das vítimas. A explosão ocorreu por volta das 16h40 (horário local), um horário em que o mercado estava repleto de consumidores em busca de alimentos para suas refeições noturnas. Esse é o último de uma série de atentados contra alvos comerciais no país árabe, em uma aparente campanha dos insurgentes para maximizar o número de civis mortos nos ataques. "Houve uma forte explosão. Um veículo explodiu.", disse um jovem com a cabeça enfaixada e com a cara manchada de sangue. Horas após o ataque ao mercado, morteiros foram lançados em diversas áreas de maioria sunita em Bagdá, matando ao menos duas pessoas e ferindo aproximadamente outras 20, informaram fontes da polícia. Autoridades policiais e médicas informaram que ao menos 121 pessoas morreram e 226 ficaram feridas. Já o Ministério da Saúde iraquiano afirmou que a explosão deixou 105 mortos 331 feridos. O hospital Kindi, principal centro médico de Bagdá, estava lotado e teve de recusar a entrada de novos pacientes e pedir que ambulâncias os levassem a outros hospitais. O major general Jihad al-Jabiri, chefe do departamento de explosivos no Ministério do Interior, disse que o caminhão estava carregando uma tonelada de explosivos e destruiu 10 edifícios no mercado. "Isso foi obra de um suicida que entrou no mercado na hora em que ele estava lotado de pessoas", disse o militar. "Ainda há corpos embaixo dos escombros." O ataque foi o mais mortal na capital iraquiana desde o dia 23 de novembro último, quando terroristas suspeitos de integrarem a Al-Qaeda fizeram uma onda de atentados com carros-bomba e morteiros na cidade xiita de Sadr, matando ao menos 215 pessoas. O atentado deste sábado ocorre a poucos dias do início de uma nova estratégia americana para sanar a violência sectária que castiga o país há um ano. Pedido de paz Numa tentativa de acalmar a violência sectária que castiga o Iraque há um ano, um dos mais importantes clérigos xiitas do país quebrou um longo período de silêncio neste sábado e pediu por unidade entre os muçulmanos xiitas e sunitas. Em nota divulgada por seu gabinete, o Grande Aiatolá Ali al-Sistani reconhece que as diferenças entre muçulmanos sunitas e xiitas sempre existiram, mas argumenta que a divisão não deve ser motivo para derramamento de sangue. Esse é o primeiro pronunciamento público do clérigo sobre a crise de segurança desde outubro. "Todos sabem da necessidade desesperada por unidade e a renúncia das divisões, evitando o fanatismo sectário e as crescentes disputas", diz a nota. Matéria alterada às 16h54 para acréscimo de informações