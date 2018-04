Ataque suicida deixa 2 mortos no Paquistão

O suspeito foi morto antes de conseguir entrar no prédio principal do complexo, informou a polícia de Islamabad. O ataque ocorreu no início da noite de hoje, pelo horário local.

Apesar de ninguém ter assumido a autoria da ação, o ataque ocorre apenas dez dias depois de o Taleban ter ameaçado promover atentados nas principais cidades paquistanesas em retaliação a uma ofensiva militar contra milicianos islâmicos radicados no Vale do Swat, região noroeste do país.